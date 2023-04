Basket, l'Olimpia sfida Napoli nel turno infrasettimanale

In settimana le scarpette rosse giocheranno con Napoli e poi Treviso, in casa

19-04-2023 15:53

Dopo la vittoria di Verona, l’Olimpia riceve questa settimana altre due squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, prima Napoli e poi Treviso, sempre al Mediolanum Forum. Si comincia con il turno infrasettimanale e la visita della Gevi Napoli, allenata dal veterano Cesare Pancotto.

La squadra partenopea nel penultimo turno ha vinto addirittura a Bologna mentre domenica scorsa ha perso in casa di due punti a causa di un canestro sulla sirena di Mitchell Watt di Venezia. È una squadra in salute, determinata a finire bene la stagione e salvaguardare il proprio posto in Serie A. Tra l’altro ha battuto l’Olimpia nella gara di andata e ha una pericolosa batteria di tiratori capeggiata da Jordan Howard oltre che un giocatore di grande efficacia dentro l’area come JaCorey Williams. Recuperato Paul Biligha, già in campo a Verona, sarà disponibile anche Gigi Datome che pure ha accusato sintomi influenzali al rientro da Verona.

A parlare Mario Fioretti: “Affrontiamo una squadra con talento offensivo, che nelle ultime due trasferte è stata capace di vincere a Trento e Bologna. Ha due esterni di grandi qualità come Michineau e Howard oltre al centro più energico del campionato, JaCorey Williams. Con l’aggiunta di Wimbush, Napoli ha a disposizione un altro esterno che in attacco può fare cose importanti. Il nostro obiettivo è ripetere la partita di Verona come concentrazione, sapendo che in questo momento della stagione tutte le squadre giocano per qualcosa di molto importante e moltiplicano gli sforzi”.