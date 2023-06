Basket: la finale scudetto di Seria A torna al meglio delle 5 gare

A causa delle troppe partite stagionali, si è deciso di abbandonare il formato in stile NBA e tornare a quello in auge fino al 2006-07

26-06-2023 20:27

Venerdì 23 giugno l’Olimpia Milano ha conquistato il suo trentesimo scudetto contro la Virtus Bologna al termine di gara 7. Una stagione lunghissima quella delle due squadre, che sono scese in campo in quasi cento occasioni. Proprio l’elevato numero di partite stagionali, e il conseguente rischio di infortuni per i giocatori, ha portato il basket italiano ad abbandonare il formato in stile NBA (al meglio delle sette partite) per la finale, decidendo di tornare a quello precedente – utilizzato l’ultima volta nella stagione 2006-07 -, che prevedeva al massimo cinque incontri.

Nel corso dei sedici anni con il formato a sette gare, si è arrivati alla distanza massima in quattro occasioni: la prima nel 2014 (Milano vince su Siena), poi nel 2015 (Sassari batte Reggio Emilia), nel 2019 (Venezia trionfa su Sassari) e infine nell’edizione appena conclusasi del 2023.