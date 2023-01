Basket, la rabbia di Repesa: "Non ci fanno allenare alla Vitrifrigo Arena"

23-01-2023 11:23

Jasmin Repesa, attuale head coach della Carpegna Prosciutto Pesaro, ha lanciato una polemica contro l’Amministrazione comunale sulle pagine de Il Resto del Carlino.

“Vorrei dire che i ragazzi mi segnalano una difficoltà tecnica che dev’essere affrontata. Non ci alleniamo mai su questo campo e la squadra fa fatica a prendere le misure rispetto al campo in cui ci alleniamo. Gli altri giorni ci alleniamo alla palestra nord del palasport. I giocatori mi hanno detto che fanno fatica a prendere le misure per le dimensioni del campo nell’ambito delle partite. Io ho risposto loro che ho capito, ma ho detto anche ai miei giocatori che non ho una soluzione immediata. Vorrei chiedere al sindaco di concederci almeno un allenamento alla settimana, indipendentemente che ci sia una partita casalinga o no.”