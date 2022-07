Basket, la rinascita di Moraschini: "Una emozione"

06-07-2022 16:40

Nella giornata di ieri è iniziato un nuovo percorso per Riccardo Moraschini, giocatore delll’Umana Reyer Venezia che l’ha acquistato d poco.

Il presidente Casarin ha detto: “Inizia la nuova stagione. Mi fa piacere che questo coincida con la presentazione di Riccardo: l’avevamo cercato anche in passato e sono sono felice che ora sia con noi. Sarà una stagione importante, con avversari forti, vogliamo farci trovare pronti ritrovando l’entusiasmo e la gioia degli anni passati. Riccardo sarà con noi dal 20 agosto, si potrà allenare e potrà partecipare agli scrimmage, non alle partite ufficiali, nemmeno alle amichevoli. Ma lavoreremo insieme perché possa essere in condizione prima possibile”.

Moraschini, archiviata la vicenda doping, con la pena che sta ancora scontando ha detto: “Voglio ringraziare il presidente, il coach e tutta la Reyer per avermi accolto bene, ho avuto la sensazione di essere di nuovo un giocatore importante dopo questi mesi difficili. È un’emozione ritrovata dopo tanto tempo, spero che sia un anno nuovo per tutti. Sono convinto che la Reyer sia la squadra giusta per le mie caratteristiche”.