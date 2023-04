Basket, la Tezenis Verona punta su Langevine

Il lungo prende il posto di Smith. Arriva dal campionato greco.

10-04-2023 11:44

Come riportato da Sportando, la Tezenis Verona ha messo a segno un colpo importante per rinforzare il proprio roster. Manca solo l’ufficialità per sancire l’arrivo di Langevine nella formazione scaligera.

Classe 1998, Langevine è un lungo (203 cm) di grande qualità. Arriva dal campionato greco (11,7 punti di media a partita). Di fatto, Langevine prenderà il posto di Smith. Coach Ramagli spera di poterlo avere a disposizione per la prossima (e complicata) sfida di campionato. Domenica 16 aprile la Tezenis Olimpia ospiterà infatti l’Olimpia Milano. Potrebbe essere il giorno del debutto di Langevine con la casacca scaligera.