Basket: la Virtus Bologna non si ferma, vince anche Milano

La Virtus Bologna non ha alcuna intenzione di smettere. La squadra di Coach Sergio Scariolo ha infatti ottenuto il settimo successo su sette partite di regular season nella Serie A di basket. Vittoria in quest’ultimo turno per 71-64 in casa di Trento e vetta della classifica confermata. Seconda posizione invece per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, che ad Assago ha superato per 98-91 Trieste.

Scivola terza Tortona, sconfitta 83-68 a Brescia. Bene poi Pesaro, 102-74 a Brindisi, e Sassari, che ha battuto 86-76 Scafati. Mentre, Napoli ha superato Treviso 84-82. Negli anticipi di sabato successi per Varese e Verona.

Serie A basket, i risultati della settima giornata:

Varese-Venezia 93-90

Reggio Emilia-Verona 65-70

Napoli-Treviso 84-82

Trento-Virtus Bologna 64-71

Brescia-Tortona 83-68

Milano-Trieste 98-81

Brindisi-Pesaro 74-102

Sassari-Scafati 86-76

Classifica: Virtus Bologna 14; Milano 12; Tortona, Varese 10; Pesaro, Trento, Venezia 8; Brindisi, Sassari, Brescia, Napoli 6; Reggio Emilia, Verona, Trieste, Treviso 4; Scafati 2.