Basket: Messina tornerà ct dell'Italia, Sacchetti via

Ettore Messina tornerà a essere il commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, per la terza volta in carriera. E’ la Gazzetta dello Sport a lanciare l’indiscrezione nella notte: l’attuale ct Meo Sacchetti guiderà gli Azzurri fino al Preolimpico che l’Italia disputerà in Serbia, poi sarà sostituito.

Messina, attuale coach dell’Olimpia Milano giovedì sera vincente in Russia contro il Cska Mosca in Eurolega, ha già guidato la Nazionale per cinque anni dal 1992 al 1997, e poi dal 2015 al 2017. Secondo quanto riporta la rosea, manterrà il doppio incarico.

Meo Sacchetti, che è alla guida della Nazionale dal 2017, ha un contratto fino al 2021. Di recente è stato affiancato nello staff tecnico da Piero Bucchi, Paolo Galbiati e Riccardo Fois, voluti dalla Federazione.

OMNISPORT | 12-03-2021 07:53