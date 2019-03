Basket: multe e squalifiche in serie A

Ottava giornata di ritorno della serie A maschile di basket, gare del 23 e 24 marzo 2019: ecco le decisioni del Giudice Sportivo.

ORIORA PISTOIA. Ammenda di Euro 3.000,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta e bottiglietta di plastica vuota) collettivo e sporadico, colpendo e per lancio di sputi collettivo e sporadico.

BLAZ MESICEK (atleta ORIORA PISTOIA). Squalifica tesserato per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per aver colpito un avversario con un pugno al volto durante una fase di gioco.

TONY RASEAN MITCHELL JR (atleta ORIORA PISTOIA). Squalifica tesserato per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri a fine gara.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 1.500,00 per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie, con recidiva (cronometro e apparecchio dei 24" non sincronizzati con le segnalazioni luminose).

SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e a un tesserato avversario.

