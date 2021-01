Basket NBA: Chicago Bulls possibile focolaio covid-19?

Brutte notizie per i Bulls che potrebbero aver sviluppato un focolaio covid all’interno dello spogliatoio.

Al momento due giocatori sono sicuramente positivi, cioè Chandler Hutchison e Tomas Satoransky. Altri due sono in isolamento precauzionale e non sono partiti ieri con la squadra in vista della trasferta a Ovest, dove si giocheranno quattro partite: si tratta di Lauri Markkanen e Ryan Arcidiacono, che hanno già saltato la sfida di domenica con Dallas.

Momento quindi delicato per i “Tori” attesi da quattro gare a Portland, Sacramento e poi due sfide a Los Angeles contro Lakers e Clippers. Se verrà dato il via libera ai due giocatori in isolamento, Markkanen e Arcidiacono potrebbero raggiungere la squadra dopo la prima o al massimo la seconda partita. Sembra molto probabile, però, che stasera contro i Blazers e domani con i Kings i Bulls dovranno fare a meno di quattro giocatori.

