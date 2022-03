Basket Nba: vincono Brooklyn e Golden State

11-03-2022 08:35

Due vittorie esterne nella notte per quel che riguarda l’Nba. Brooklyn vince in casa di Philadelphia con un netto 129-120, dominando fin dal primo quarto (40-23). Il migliore è Kevin Durant con 25 punti, 14 rimbalzi e 7 assist; buona la prestazione di Seth Curry (24) e Irving (22). Tra le fila dei 76ers, 27 punti e 12 rimbalzi per Joel Embiid. Golden State vince su Denver per 113-102, recuperando nei secondi 24′ (erano sotto 60-51). Super Steph Curry con 34 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, ottimo Jordan Poole (21,7 e 5). Per i padroni di casa non basta Nikola Jokic (23 punti, 12 rimbalzi e 9 assist).

