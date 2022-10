06-10-2022 19:37

Sarà un confronto particolarmente emozionante per Valerio Mazzola quello che sabato vedrà opposta la sua Carpegna Prosciutto Pesaro alla Reyer Venezia, squadra della quale l’ala classe 1988 ha difeso i colori nelle ultime quattro annate.

“Le emozioni sono tante e diverse. Prima di tutto perché sarà la prima partita davanti al nostro pubblico e la voglia di fare bella figura è alta. Poi entra in gioco anche il mio passato recente, fatto di quattro lunghi anni di successi ma anche di grandi sacrifici, dove ho messo da parte me stesso per diventare l’ingranaggio di un meccanismo che ha portato a fare incetta di trofei. Questa per me è la cosa più importante, quindi quello che serve io lo faccio” ha dichiarato a Il Resto del Carlino il nativo di Ferrara, piacevolmente sorpreso dall’ambiente trovato in casa biancorossa.

“Qui si respira la pallacanestro in ogni angolo, c’è una forte passione e tra noi giocatori c’è il desiderio di soddisfarla. Mettersi alla prova al debutto casalingo contro una squadra molto forte è una grande sfida ma è anche il bello di questi posti dove sentire un po’ di pressione ti fa dire: non vedo l’ora che sia sabato” ha affermato Mazzola.