24-12-2021 14:00

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci è tornato a criticare, come riporta oggi l’Unione Sarda il sistema dell’Eurolega.

“È un torneo senza spirito sportivo, è un circo. Noi abbiamo deciso di convocare i ragazzi, sono obbligati a rispondere come nel calcio, ma se è chiaro che non litigheremo con Armani e Messina con cui abbiamo un ottimo rapporto. Ma il sogno dei giocatori dovrebbe essere vincere un Mondiale e un’Olimpiade, non l’Eurolega”.

OMNISPORT