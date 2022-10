Basket, Poeta: "Nel mio ruolo devo stare molto vicino ai giocatori"

18-10-2022 13:09

Giuseppe Poeta, ormai ex giocatore di basket, ha detto addio al basket giocato e da quest’anno ricopre il ruolo di assistant coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano.

A Repubblica ha parlato del suo nuovo ruolo.

“Ognuno nello staff dell’Armani ha dei compiti precisi. Il mio è di vicinanza coi giocatori, offrire un ‘player feeling’, far da ponte con un gruppo che credo mi consideri una via di mezzo tra un allenatore e un compagno di squadra. In più c’è una suddivisione tecnico-tattica all’interno di una singola gara o nel lavoro settimanale. Ho molto meno tempo libero di quando giocavo, con le grandi motivazioni che ti dà lavorare al fianco di un allenatore come Messina. Il che è molto positivo perché non vivo il distacco dal basket giocato, spesso molto critico per un giocatore”.

E su cosa significhi far parte dell’Olimpia: “Credo che per un giocatore essere oggi all’Olimpia è un sogno che si avvera. Come organizzazione è nella Top 3 d’Europa, come Real o Barcellona”.