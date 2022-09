Basket, Ponitka si presenta al Panathinaikos

26-09-2022 09:17

L’Europeo con la Polonia, che ha trascinato sino alla semifinale eliminando la Slovenia di Luka Doncic, costituisce allo stesso tempo per Mateusz Ponitka vetrina e sliding door: l’ala/guardia era in procinto di giocare per la Pallacanestro Reggiana, ma una clausola di 100 mila euro ha fatto sì che l’approdo definitivo fosse la Grecia, per l’esattezza il Panathinaikos.

E ai tifosi verdi il polacco si è presentato: “Sono incredibili e io sono felice di far parte di questa squadra storica, spero raggiungeremo buoni risultati. Quando ti chiama il Panathinaikos, è facile decidere: è un Club storico!”.