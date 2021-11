Basket, qualificazioni EuroBasket Women 2023: tocca all'Italia

10-11-2021 17:16

Domani alle ore 18.00 per la Nazionale Femminile inizia il percorso verso l’EuroBasket Women, che nel 2023 si giocherà in Slovenia e Israele.

Le Azzurre scendono in campo a Piestany contro la Slovacchia, sfida subito importante nel girone H che include anche Lussemburgo e Svizzera.

All’Europeo si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le 4 migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche quinta e sesta migliore seconda.

Faranno il loro esordio in Nazionale Senior Costanza Verona, Beatrice Barberis e Sara Crudo: in Italia sono rimaste Matilde Villa e Mariella Santucci, che si riaggregheranno al gruppo da venerdì.

Così coach Lino Lardo: “La Slovacchia è avversario ostico, ha talento e qualità distribuite su molte giocatrici ed è una squadra atipica, con lunghe prestanti fisicamente ma pericolose anche dal perimetro. Dal canto nostro siamo positivi e motivati, ci sono tante facce nuove e quindi tanta voglia di mettersi in mostra. Non possiamo prescindere dalla difesa e la nostra idea difensiva è la solita e prevede pressione a tutto campo: siamo consapevoli che non sarà affatto facile ma al tempo stesso desiderosi di imporre il nostro ritmo”.

