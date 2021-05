Basket, revocata l'inibizione a Sardara

Con un comunicato stampa, la Federazione italiana Basket ha fatto sapere che il reclamo della Dinamo Sassari, riguardo all’inibizione di Sardara è stato accolto.

“La Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo della società Banco di Sardegna Pol. Dinamo Sassari, ha revocato il provvedimento di inibizione per giorni sette, sostituita in ammenda, inflitto al tesserato Francesco Sardara”.

Il Giudice aveva punito la Dinamo e Sardara a seguito di quanto accaduto in gara 3 dei quarti di finale play off, contro la Reyer Venezia. Il dirigente del Sassari era infatti stato inibito per 7 giorni, fino al 23 maggio, per comportamenti offensivi nei confronti di un tesserato avversario.

OMNISPORT | 18-05-2021 17:32