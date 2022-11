Basket, Ricci: "Derby di Eurolega? Sarà tosta"

09-11-2022 12:02

È il giorno del derby di Eurolega tra l’EA7 Olimpia Milano e la Virtus Segafredo Bologna.

A presentare il match, uno dei grandi ex, Giampaolo Ricci, che da domani sarà anche impegnato con la Nazionale. A Gazzetta delo Sport ha parlato di questa attesa sfida.

“Tosta – riferito a come sarà la partita – Dopo due sconfitte di fila in Eurolega, per noi arriva al momento giusto. Abbiamo motivazioni altissime. È un bello spot per il basket italiano. Ed è bello rivedere la Virtus al livello che le compete”.

E su come stia l’Olimpia: “A Pesaro abbiamo fatto una buonissima partita. Dobbiamo difendere meglio, con più energia, aggressività, essere più sporchi. Con tante partite, il tempo per allenarsi è poco e invece ce ne vuole tanto da passare insieme. Dopo le sconfitte, ci siamo parlati e guardati in faccia”.

Poi spazio alla Nazioanle e al rapporto con coach Pozzecco: “Il calendario è tosto ma la Nazionale per me viene prima di tutto. E poi non vedo l’ora di giocare contro la Spagna”. Pozzecco è una oersona incredibile, vera, super emotiva, dà tutto. Siamo stati insieme un mese e mezzo senza che fosse pesante. Si è creato un bel gruppo e i risultati lo testimoniano. Rispetto ai quarti di Tokyo, all’Europeo con la Francia l’abbiamo buttata via. La strada è quella giusta”.