Basket, Sacchetti vuole restare coach della Nazionale

Tra un anno sono in programma gli Europei che si svolgeranno in Italia. Sacchetti punta ad esserci come coach della Nazionale. Dopo l’esperienza olimpica, il coach vuole continuare a divertirsi con l’Italia.

“Il presidente Petrucci è molto volubile, lo conosco da anni. Ci vedremo a Roma a inizio settembre: ha detto che vuole confermarmi, io voglio continuare. Tra un anno avremo gli Europei in casa, di cose da fare ce ne sono”, le sue parole alla Repubblica.

OMNISPORT | 23-08-2021 09:18