Basket Scafati, Boniciolli si presenta: la telefonata con Sacripanti e la promessa ai tifosi

Pochi anni fa, esattamente a marzo del 2018, Matteo Boniciolli dovette lasciare la Fortitudo Bologna per motivi di salute. A prendere il suo posto fu Gianmarco Pozzecco. Oggi tocca a Boniciolli sostituire un collega, Stefano “Pino” Sacripanti, sulla panchina di Scafati.

Il tecnico, dopo la firma, ha avuto un confronto telefonico proprio con l’ex coach del club e ha speso parole importanti nei confronti dell’ambiente. Ai tifosi promette tutto l’impegno possibile.

Il coach canturino, infatti, nelle prossime ore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un problema renale che già da giorni sta condizionando la sua vita. Lo scorso 25 novembre era a Sassari, pronto a sfidare la Dinamo con la sua squadra, ma forti dolori lo costrinsero a ricorrere alle cure dell’ospedale del capoluogo sardo.

Ha continuato ad allenare la squadra, dopo aver tamponato la situazione di emergenza, presente anche nella sfida di domenica scorsa persa in casa contro Brescia. Lunedì altri controlli e la decisione, a malincuore: lasciare Scafati, interrompere l’attività lavorativa, per risolvere il problema di salute.

Una necessità comunicata subito al patron del club, Nello Longobardi, e quindi a staff tecnico, dirigenti, giocatori e, attraverso i media, a tutta la città campana, molto affezionata a Sacripanti, protagonista della salvezza ottenuta in extremis lo scorso maggio.

ha detto Sacripanti, congedandosi da coach della Givova.

Ringrazio il mio staff tecnico, medico e dirigenziale per il costante lavoro prestato sempre con massima dedizione e professionalità. Un grazie va a tutta la tifoseria di Scafati per essermi stata sempre vicina, in campo e fuori dal campo. Purtroppo per motivi prettamente extra cestistici, mi tocca, a malincuore, interrompere questa collaborazione e prendermi una pausa. Un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione alla società e alla squadra sapendo di avermi sempre a fianco come primo tifoso.

Nella mattinata di ieri Matteo Boniciolli ha raggiunto Scafati, ha firmato l’accordo fino al termine della stagione sportiva in corso e nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento. L’allenatore ex Bologna e Avellino ritrova la Serie A dopo 4 anni, quando subentrò a Galli sulla panchina di Pesaro.

Posso capire lo stato d’animo di Pino, sono stato a telefono con lui durante il mio viaggio verso Scafati, ci siamo confrontati e scambiati gli auguri a vicenda. Sono riconoscente alla società per l’opportunità tornare ad allenare in serie A, in un momento delicato, perché non è facile sostituire un allenatore costretto a lasciare per un problema di salute. Una cosa del genere è capitata in passato anche a me quando ero alla Fortitudo Bologna, posso capire lo stato d’animo con cui si vivono questi momenti complicati. Metterò tutto l’impegno possibile per essere di aiuto alla squadra, affinché possano essere raggiunti i risultati sportivi che la società si è prefissata, anche in virtù della bontà del roster allestito, sicuramente competitivo per la categoria