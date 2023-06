Basket, Scariolo: "Dimostrato di essere all'altezza". Messina: "Occasione persa"

I due coach hanno commentato la gara-4 della finale scudetto, dove Bologna si è portata sul 2-2 con Milano.

Sono serviti due tempi supplementari per avere il verdetto definitivo di questa gara-4 della serie della finale Scudetto fra Virtus Bologna e Olimpia Milano, che si stanno contendendo il campionato di Serie A di basket 2022-2023. Alla Segafredo Arena successo per 93-89 dei padroni di casa dopo due over-time, che hanno così portato sul 2-2 la serie della finalissima.

Questo il commento di coach Sergio Scariolo: “Abbiamo commesso una serie di errori un pochino infantili. Troppe celebrazioni nei momenti migliori e abbiamo perso concentrazione permettendo a Milano di rientrare. La squadra ha perso inerzia, ma è rimasta lì fino a tornare sopra. Speriamo di avere questo problema in gara-5, ma sappiamo che sarà diversa”.

Scariolo ha così aggiunto: “Noi siamo gli sfidanti che guardano dal basso verso l’alto e finora abbiamo dimostrato di essere all’altezza, ma sappiamo che non è facile perché ogni errore è fatale. Le due squadre sono in una posizione simile. Si dice che le serie lunghe avvantaggino le più forti, ma adesso c’è una miniserie da tre partite e credo che ci siamo meritati di giocarne un’altra in casa”.

Queste le parole amare di coach Ettore Messina: “Siamo molto dispiaciuti per aver perso una grande occasione. Abbiamo avuto la forza di rimontare uno scarto importante, ma poi ci è mancata lucidità, abbiamo sbagliato numerosi tiri da tre permettendo alla Virtus, che lì aveva meno fiducia di noi, di restare aggrappata alla partita e poi vincerla”.

Coach Messina ha quindi aggiunto: “Ora dovremo aumentare i minuti in cui abbiamo giocato bene e diminuire le cose che non abbiamo fatto bene. Non sto a guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Ora lunedì abbiamo una partita molto importante, davanti al nostro pubblico, e dobbiamo vincere quella”.