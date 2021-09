Basket, Supercoppa: il calendario. Si parte con Pesaro vs Venezia

L’edizione della Discovery+ Supercoppa 2021 mette in palio un nuovo trofeo con un design originale che si ispira ad una riproduzione della retina del canestro. Da decidere solo chi solleverà il trofeo.

Le prime due a scendere in campo sono la VL Pesaro contro la Reyer Venezia. La prima è alla seconda qualificazione alle fasi finali di Supercoppa, ottenuta grazie alla finale di Coppa Italia giocata la scorsa stagione.

Venezia è alla quinta apparizione in una fase finale di Supercoppa, ha giocato due finali, entrambe perse, una contro Sassari (2019) e una contro Milano (2017). L’ultima volta che Pesaro e Venezia si sono affrontate in un evento LBA era il 17 Febbraio 2012 nei quarti di finale di Coppa Italia, vittoria di Pesaro per 90 a 70.



Questo il calendario:

QUARTI SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 12.00 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia (Discovery+)

Ore 15.00 – Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari (Discovery+)

Ore 18.00 – AX Armani Exchange Milano – Nutribullet Treviso Basket (Discovery+ ed Eurosport 2)

Ore 21.00 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona (Discovery+ ed Eurosport 2)

SEMIFINALI: LUNEDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 18.00 – Vincente Brindisi/Sassari – Vincente Milano/Treviso (Discovery+, Eurosport 2 e DMAX)

Ore 21.00 – Vincente Pesaro/Venezia – Vincente Virtus/Tortona (Discovery+, Eurosport 2 e DMAX)

FINALE: MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Ore 21.00 (Discovery+, Eurosport 2 e DMAX)

OMNISPORT | 17-09-2021 11:16