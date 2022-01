Basket, Virtus Bologna: Nico Mannion potrebbe anticipare il ritorno in campo

11-01-2022 10:22

Buone notizie per la Virtus Bologna: Nico Mannion infatti sta bruciando le tappe per il suo ritorno in campo. Il Playmaker italo americano che avrebbe dovuto rientrare più avanti, dopo gli ultimi problemi fisici, potrebbe essere anticipato alle prossime ventiquattro ore a causa dell’infortunio al piatto tibiale della gamba sinistra occorso a Milos Tedosic.

Come riporta Stadio, il team felsineo potrebbe quindi utilizzare Mannion nella gara di Eurocup contro i francesi del JL Bourg-en-Bresse. Il giocatore delle V nere non vede il campo dal lontano 16 Novembre scorso, sempre nella competizione continentale. Quella volta fu con Venezia, ma ora Nico, sembra essere pronto almeno a prendersi una manciata di minuti nelle rotazioni di Scariolo.

La Virtus Bologna punta moltissimo sull’Eurocup: in questo momento i bolognesi sono terzi nel Gruppo B, con 8 partite disputate e un record di 5 vinte e tre perse, nella pool comandata dal Buducnost e dal Gran Canaria (entrambe un con ruolino di marcia sul 6-2).

Arrivare sino in fondo alla competizione garantirebbe agli emiliani la possibilità di disputare l’Eurolega 2022-2023, un obiettivo che il patron Zanetti non vuole farsi sfuggire di nuovo.

OMNISPORT