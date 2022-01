Basket, Virtus Bologna: tre settimane di stop per Teodosic

10-01-2022 12:51

Dopo la grande paura di ieri sera, arrivano notizie piuttosto confortanti per la Virtus Bologna per guanto riguarda l’infortunio capitato a Milos Teodosic.

Il playmaker della Virtus Bologna si è fermato ieri nel finale della trasferta vittoriosa a Reggio Emilia, riportando un trauma in iper estensione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai parquet di gioco per almeno tre settimane.

Rientra in parte l’allarme per un infortunio che sembrava inizialmente preoccupante. “Gli esami eseguiti in data odierna – comunica oggi la società – hanno evidenziato un edema osseo post-contusivo al piatto tibiale esterno”. Teodosic, fa sapere la Virtus, “ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in una ventina di giorni”.

OMNISPORT