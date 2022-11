Basket, vittorie in A per Olimpia Milano e Virtus Bologna

06-11-2022 23:11

La sesta giornata del campionato di Serie A di basket si chiude con la Virtus Bologna capolista solitaria. Le V nere di Sergio Scariolo battono infatti per 79-65 Reggio Emilia nel posticipo della domenica. Successo anche per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, che si impone 85-71 sul parquet di Pesaro. Ora è seconda in classifica con Tortona, che registra la prima sconfitta stagionale a Brindisi per 86-84. Nelle altre partite del turno vincono anche Trieste, Venezia, Varese e Trento.

Serie A basket, i risultati della sesta giornata:

Treviso-Brescia 99-92

Scafati-Varese 93-101

Pesaro-Milano 71-85

Verona-Trento 86-92

Trieste-Sassari 75-69

Brindisi-Tortona 86-84

Venezia-Napoli 82-71

Virtus Bologna-Reggio Emilia 79-65