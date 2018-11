Bastonata per Fortnite: chi ha battuto il gioco di Epic Games?

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato della Top 5 dei titoli eSportivi più ‘ricchi’ del 2018. Tra questi, dopo PlayerUnknown’s Battlegrounds e League of Legends, conquistava il terzo posto Fortnite, il gioco firmato Epic Games che, a solo un anno dalla sua pubblicazione, ha già riscosso un enorme successo. Però, l’ascesa potrebbe aver ricevuto qualche battuta d’arresto…

C’è un altro titolo, infatti, che ha battuto Fortnite (nel mese di settembre) in incassi digitali negli Usa: stiamo parlando Destiny 2, uno sparatutto sviluppato da Bungie con l’assistenza di Vicarious Visions e High Moon Studios. Lo ha rivelato un’indagine diffusa da SuperData, che vede il sequel di Destiny, al primo posto, superare Marvel’s Spider-Man (secondo), FIFA 19 (terzo) e il gioco di Epic Games (quarto e dunque escluso dal podio).

Le vendite delle deluxe edition di Destiny 2 sono cresciute moltissimo: il pacchetto è stato comprato da oltre il 60% degli utenti attivi mensilmente. Nella lista dei ricavi, non male anche NBA 2K19, nonostante il trend di crescita in calo rispetto al 2017. Insomma, nessun brusco stop per Fortnite, che continua ad affermare il suo successo con aggiornamenti accattivanti e sempre nuovi. Ma questi dati devono far riflettere su come giri velocemente il mondo degli eSports e su come la sua stessa evoluzione determini il successo dei titoli sul mercato.

HF4 | 05-11-2018 08:30