Bastoni: "Sempre bello giocare il Derby d'Italia"

Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro è prontissimo in vista del derby d’Italia con la Juventus:

“È sempre una grande emozione – queste le sue dichiarazioni riprese da Tuttosport – L’ho già giocata 3 o 4 volte, ma le sensazioni sono sempre le stesse: è un big match ed è un onore giocarlo”.

E poi: “La Juve vince da tanti anni, ma il nostro percorso è cominciato con l’arrivo di mister Conte l’anno scorso, vogliamo crescere e proveremo a metterli in difficoltà. Si gioca tanto e noi non stiamo guardando la classifica, proveremo a colmare il gap che ci ha separato. Juve favorita per lo scudetto? Sicuramente sì, visto che il loro è un dominio che dura da tanto. Fermare Cistiano Ronaldo? Se lo sapessi… serve un lavoro di gruppo contro una squadra forte, ma noi stiamo bene insieme e continuiamo a crescere”.

OMNISPORT | 15-01-2021 15:38