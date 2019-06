Batistuta: "Ho parlato con Commisso, ci sono"

Gabriel Batistuta più vicino a un ritorno a Firenze. L'ex bomber viola ha confermato di aver parlato con il nuovo patron Rocco Commisso: "Sì, ci siamo parlati e salutati, ma è finito tutto lì. Sicuramente ci rivedremo, non so come andrà a finire. Dipende cosa vogliono che io faccia, ma se mi chiamano, vorrei essere utile".

"C'è molto entusiasmo, il cambio di società ha fatto bene alla piazza. Commisso è uno che vuole muoversi, vuole veramente fare qualcosa per la Fiorentina. I tifosi l'hanno incitato velocemente, ora sta lui vedere cosa fare", sono le sue parole ai microfoni di Sky.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 15:30