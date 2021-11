Bautista "spaventa" Razgatlioglu: lo spagnolo è super nei test a Jerez

25-11-2021 20:00

Appena archiviato il Mondiale 2021 con il trionfo di Toprak Razgatlioglu, che ha interrotto il dominio di Jonathan Rea che durava da sei anni, in Superbike si pensa già alla prossima stagione, che segnerà importanti novità sul fronte del mercato piloti, le più importanti delle quali vedranno l’approdo di Scott Redding alla Bmw al fianco di Michael Van der Mark oltre a quello di Iker Lecuona alla Honda.

Attesa anche per il ritorno alla Ducati di Alvaro Bautista, dopo due annate poco fortunate alla Honda.

L’esperto pilota spagnolo sembra essere partito con il piede giusto, almeno stando ai tempi dei primi test sul circuito di Jerez, durante i quali Bautista ha girato su crono in linea, anzi migliori, di quelli che lo stesso Razgatlioglu ha fatto registrare a Jerez, durante il Mondiale 2021.

Bautista ha fissato il tempo di 1.39.454, contro il 1.39.461 del turco della Yamaha.

Si tratta ovviamente di tempi che vanno presi con le molle, così come il parallelo tra i due, ma la sfida è già partita in pista, dopo che Bautista aveva affrontato Toprak “dialetticamente”, in vista del possibile, futuro approdo di Razgatlioglu nella MotoGP: “Considerando il modo in cui Toprak usa le gomme, non credo possa guidare una MotoGP come fa con una Superbike” aveva detto Bautista nei mesi scorsi.

OMNISPORT