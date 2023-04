I bavaresi sono in crisi: "Tanta distanza tra aspettative e realtà"

22-04-2023 21:56

L’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller a Sky ha commentato allarmato la sconfitta contro il Mainz, che ha permesso al Borussia Dortmund di superare la squadra di Tuchel: “Una sconfitta è sempre una delusione brutale per noi e oggi c’è tanta distanza tra aspettative e realtà. Nella situazione in cui ci troviamo, pesa ancora di più”.

L’arrivo di Tuchel non è per ora bastato: Il nostro gioco è davvero troppo ricco di errori, il discorso vale anche per me personalmente oggi”.