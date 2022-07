Bayern, l'addio amaro di Lewandowski: "Dette tante cavolate"

30-07-2022 16:22

Intervistato da Espn, Lewandowski si è sfogato duramente dopo il suo addio al Bayern Monaco: “Ho dovuto accettare tutto anche se venivano dette molte cavolate e per questo è stato difficile spiegare ai tifosi i motivi dell’addio. Proprio per questo è incredibile che mi abbiano comunque sostenuto fino alla fine”.

Secondo alcune indiscrezioni, Lewandowski non avrebbe gradito l’interesse del Bayern per Haaland, ma il polacco ha chiarito: “Il problema non è stato il fatto che il Bayern abbia trattato Haaland, non avrei avuto problemi con lui. Non voglio però entrare nello specifico e dire cosa è successo. Quel che posso dire è che alcune persone non mi hanno detto la verità e per me invece essere chiari è sempre importante”.