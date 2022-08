Bayern Monaco, arriva il primo gol di De Ligt

21-08-2022 22:01

Anche senza Robert Lewandowski il Bayern Monaco resta una macchina da gol. E nella terza giornata di Bundesliga è arrivato il successo per 7-0 in casa del Bochum. Nella goleada c’è stato spazio anche per Matthijs De Ligt, passato al club bavarese dalla Juventus qualche settimana fa.

Il difensore olandese, nelle ultime tre stagioni in bianconero, ha firmato il secondo gol del Bayern con un gran colpo di testa al 25′ su calcio d’angolo di Kimmich. A segno anche Sané, Coman, Mané (doppietta), Gnabry e un’autorete. Bavaresi unici a punteggio pieno dopo tre partite.