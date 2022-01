Bayern Monaco, Khan su Lewandowski: "Vogliamo che rimanga qui"

27-01-2022 14:54

Il futuro del bomber polacco Robert Lewandowski tiene banco in casa Bayern. Da tempo si vocifera in terra bavarese che questa possa essere l’ultima stagione di Lewa al Bayern prima di tentare la sorte in un altro top team per l’ultimo grande contratto della carriera. Non è di questo avviso l’ex portiere e attuale dirigente del club Oliver Khan, che si esprime così sul contratto della punta che scade nel 2023:

“È un fenomeno assoluto e non solo per i gol che segna con continuità, ma anche per il livello mantenuto nel corso degli anni. Cercheremo di tenerlo, per noi è come un’assicurazione per il suo modo di giocare a calcio. Faremo di tutto affinché Robert resti con noi il più a lungo possibile”.

