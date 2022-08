Bayern Monaco: per il dopo Lewandowski si pensa ad Havertz

14-08-2022 14:23

Kai Havertz potrebbe essere, quasi a sorpresa, l’erede di Robert Lewandowski al Bayern Monaco. Lo riporta il portale tedesco Sport Eins, il quale spiega come la società bavarese stia seguendo con molta attenzione il giovane del Chelsea, pagato dagli inglesi 80 milioni di euro dal Bayern Leverkusen. Nonostante non sia un “nove” canonico, il classe 1999 potrebbe comunque guidare l’attacco della squadra di Monaco, con i vari colleghi di caratura internazionale come, ad esempio, Sané e Gnabry.

