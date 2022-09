Bayern Monaco, presto un nuovo tentativo per Harry Kane

05-09-2022 22:41

Il Bayern Monaco avrebbe detto a Harry Kane di evitare di firmare un nuovo contratto con il Tottenham, in vista di un’offerta per il capitano dell’Inghilterra.

Kane, 29 anni, ha segnato cinque gol in sei partite di Premier League in questa stagione e gliene servono altri 12 per raggiungere i 200 gol in carriera in Premier League.

Con 73 presenze e 50 gol con la maglia del suo Paese, la sua eredità in Inghilterra è assicurata, ma non avendo mai vinto neanche un singolo trofeo con gli Spurs, è lecito chiedersi per quanto tempo ancora si accontenterà del Tottenham.

La testata tedesca Bild sostiene che le voci sull’interesse del Bayern per Kane, dopo la partenza di Robert Lewandowski, siano fondate e che il desiderio di arrivare all’attaccante si sia intensificato.

Poiché il contratto di Kane lo lega al Tottenham fino al 2024, la Bild afferma che i giganti bavaresi pianificheranno un’altra mossa alla fine della stagione, quando entrerà nell’ultimo anno del suo contratto, mettendo gli Spurs nella posizione di dover vendere o rischiare di perderlo a 0 dopo un anno.

Il Bayern non ha ancora perso una partita in questa stagione e nessuna squadra della Bundesliga ha segnato più dei suoi 17 gol, ma dopo un inizio esplosivo si trova ora al terzo posto dopo i pareggi per 1-1 contro Borussia Monchengladbach e Union Berlino.