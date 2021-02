Bayern Monaco, Rummenigge conferma l'addio di David Alaba

Ormai da mesi si parla del futuro del difensore austriaco David Alaba. Il giocatore avrebbe preteso un rinnovo di contratto col Bayern Monaco a cifre astronomiche (si parla di 12 milioni di euro netti a stagione), e dunque la società bavarese ha deciso di mandarlo in scadenza di contratto, cosa che avverrà il 30 giugno.

In merito alla questione ha parlato il CEO del club Karl-Heinz Rummenigge:

“Il giocatore lascerà al 99.9% il club. Nel prossimo mercato dovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato per Alaba, anche perché dal 2 gennaio il giocatore è libero di firmare con chi vuole. Non so fino a che punto siano arrivate le trattative coi blancos”.

Molti i club interessati al classe 1992, tra cui appunto il Real Madrid. Anche la Juventus ci ha fatto un pensiero.

OMNISPORT | 01-02-2021 20:56