Bayern, Nagelsmann allontana le voci su un suo possibile esonero

Il suo operato in queste prime fasi di stagione sulla panchina del Bayern Monaco è stato discusso da molti. Ma Julian Nagelsmann non si fa problemi e dopo il 4-0 sul Bayer Leverkusen è tornato a parlare delle voci su un suo possibile esonero: “Volevo davvero fare questo lavoro e mi piacerebbe farlo per molti anni – ha detto dopo il ritorno alla vittoria in Bundesliga -. Sto bene. Affronto ogni discussione”.

Nagelsmann ha poi parlato di tattica: “Non rivelerò ora tutte le mie scoperte, altrimenti faciliterò il compito al mio avversario. In possesso palla dobbiamo avvicinarci l’uno all’altro per avere un controllo migliore, dato che creiamo molto – ha aggiunto il tecnico – Abbiamo cambiato tanto nel nostro modo di giocare, schieriamo quasi sempre la stessa formazione di base”.