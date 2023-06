Bayern, obiettivo Kane ma si guarda anche in casa Juve

La società tedesca è pronta ad alcune importanti mosse di mercato: nel mirino c’è l’attaccante inglese ma non si esclude nemmeno la pista Vlahovic.

02-06-2023 11:43

Aria di rivoluzione in casa Bayern? Decisamente sì visti i tanti cambiamenti che stanno coinvolgendo la società. A partire dai membri dirigenziali, saranno tante le novità per la prossima stagione. Il ritorno di Rummenigge è solo uno dei tasselli che il club tedesco ha messo alla base della costruzione.

Nel frattempo lo staff e Tuchel stanno pensando alla rosa.

Ci sono tanti nomi caldi, due su tutti: il primo è quello di Harry Kane, a lungo desiderato la scorsa estate e ancora in lista alla cima degli obiettivi per i tedeschi, il secondo è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe lasciare la Juve e piace ai bavaresi che potrebbero anche proporre uno scambio con Manè.