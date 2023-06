Beach soccer – Ai giochi europei sconfitta all’esordio per l’Italia

Finisce 6-5 in favore dell’Ucraina la prima sfida degli azzurri a Cracovia: ora bisognerà giocarsela con Moldavia e Svizzera.

27-06-2023 19:52

Non inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia di beach soccer ai giochi europei in corso di svolgimento a Cracovia.

La nazionale azzurra si trova subito di fronte all’Ucraina ma non riesce a strappare nemmeno un punto. La gara la sblocca dopo 3’ Shcherytsia, la risposta del team tricolore sta in Francesco Sciacca, ma Zavorotnyi e Zborovskyi permettono ai gialloblù di allungare sul 3-1 al 12’. La doppietta di Sciacca accorcia le distanze, in un minuto arrivano le marcature di Zurlo e Bertacca che ribaltano la situazione, 3-4. L’Ucraina non ci sta e in una manciata di minuti trova il nuovo pareggio, con Borsuk, e il nuovo vantaggio con Pashko. 5-4. Il punto esclamativo lo mette Voitok, 6-4, poi arriva la risposta di Giordani ma è ormai troppo tardi per cambiare le sorti del match e al triplice fischio è 6-5.