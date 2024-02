Beach Soccer, Mondiali: l'Italia in finale grazie alla rimonta contro la Bielorussia. Ora il Brasile: le parole di Gravina

L'Italia del beach soccer conquista la finale dei Mondiali che si stanno tenendo a Dubai. Gli uomini del ct Del Duca trionfano ai rigori in una semifinale tiratissima contro la Bielorussia. Ora il Brasile. I complimenti di Gravina

24-02-2024 20:12

L’Italia del calcio torna a disputare una finale mondiale: soffrendo, ma alla fine riesce nell’impresa. Precisiamo comunque che ci stiamo riferendo al beach soccer, una realtà che ha la propria nazionale azzurra dal 2004 e che nel corso di questi anni ha ottenuto non poche soddisfazioni soprattutto a livello europeo. Manca ancora il sigillo in una Coppa del Mondo, e i nostri atleti ci proveranno domani affrontando in finale il Brasile nella rassegna che si sta tenendo a Dubai.

Mondiali Beach Soccer, l’Italia in finale dopo la vittoria ai rigori contro la Bielorussia

La nazionale del ct Emiliano Del Duca, reduce dal recente trionfo del 2023 nell’Europeo che si è tenuto ad Alghero (terzo successo continentale nella storia degli Azzurri di beach soccer, dopo i successi del 2005 e del 2018), ha infatti avuto la meglio sulla Bielorussia nella semifinale vinta di rimonta per 8-7. Ed è la seconda remuntada di fila dopo le fatiche nei quarti contro Tahiti, dove ha giocato la stessa formazione di titolari che Del Duca ha confermato contro i bielorussi.

Italia-Bielorussia: il resoconto della semifinale mondiale

Dopo il gol del vantaggio del capocannoniere dei Mondiali degli Emirati Arabi, ovvero Bryshtel (11 gol in 5 match), e il successivo raddoppio nei primi dieci minuti con Novikau, l’Italia spreca una serie di occasioni, nonostante la Bielorussia si ritrovi ad un certo punto in quattro per l’espulsione di Hapon (somma di cartellini) per un fallo su Giordani. I nostri sono sempre più vicini a realizzare il primo gol, e ci arrivano con Josep, con una rete realizzata su punizione. Alla fine del secondo tempo Giordani sigla di testa il pareggio del 2-2.

Nel terzo tempo l’Italia spreca un calcio di rigore, con Sciacca che non riesce a sorprendere l’estremo difensore Avgustov. Ma intanto gli Azzurri spingono i motori a tutta forza per cercare il vantaggio: tentativi però che non trovano la via della rete, a differenza dei bielorussi che portano il match sul 3-2, ancora con Bryshtsel. L’Italia risponde col capitano Emmanuele Zurlo, che di testa costringe al pareggio i rivali.

La partita si chiude quindi ai tempi regolamentari con un 3-3, con la conseguente fase dei rigori a decretare la vincitrice tra le due contendenti. Ad andare a segno Bertacca, Fazzini, Alla e Zurlo, che chiude la pratica approfittando del primo errore bielorusso dal dischetto con Drozd.

L’Italia degli esordienti affronterà ora il Brasile: orari e come vedere la finale in tv

Il ct Del Duca ha lodato i suoi ragazzi, sottolineando come quasi tutti siano “alla loro prima competizione” mondiale. Poi ha spiegato: “Abbiamo vinto una partita durissima, sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e psicologico, contro un avversario che ha dimostrato tutto il suo valore”.

Ora i nostri andranno ad affrontare domani il Brasile (che passa nell’altra semifinale battendo l’Iran per 3-2), con l’obiettivo di vincere la tanto agognata Coppa del Mondo dopo i due secondi posti nelle edizioni del Mondiale del 2008 (anche allora contro la Seleçao) e del 2019. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport a partire dalle 16:30.

Gravina si complimenta con la Nazionale di Beach Soccer

E intanto il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che già aveva ricevuto la Nazionale prima della partenza per gli Emirati, ha commentato: “Straordinaria Italbeach, complimenti agli azzurri, al ct Del Duca e a tutto lo staff. Da campione d’Europa in carica, la Nazionale italiana sta giocando un Mondiale sontuoso. È un gruppo incredibile, con tanta qualità e un cuore immenso, che ci rende orgogliosi. Con le rimonte contro Tahiti e Bielorussia è già stato scritto un pezzo di storia, in finale contro il Brasile sarà spettacolo”.