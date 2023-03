Beach Volley, crescono Menegatti e Gottardi

Quarto posto per la coppia italiana

27-03-2023 15:29

Nel torneo Elite 16, svoltosi a Tepic in Messico, le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno chiuso il proprio percorso al quarto posto, sfiorando per un soffio la medaglia di bronzo.

Il duo tricolore ha infatti ceduto, al termine di un match che ha regalato spettacolo, e solo al tie break 1-2 (21-16, 17-21, 17-19) alle vice campionesse Olimpiche australiane Mariafe/Clancy nella finale per il terzo e quarto posto. Marta e Valentina in precedenza si erano dovute arrendere in semifinale alle statunitensi Hughes/Cheng per 2-0 (30-28, 21-19).

Per le azzurre, partite dalla fase di qualificazione, il quarto posto finale è arrivato al termine di un torneo giocato comunque da protagoniste, durante il quale hanno mostrato un beach volley di alto livello e hanno collezionato sei vittorie e tre sconfitte.