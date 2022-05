Beach volley, World Tour 2022 Kusadasi: Rossi/Carambula al quarto posto

23-05-2022 11:28

Enrico Rossi e Adrian Carambula chiudono con un quarto posto l’esperienza nel Challenge di Kusadai in Turchia.

Nonostante la coppia non sia riuscita a salire sul podio, la marcia di avvicinamento al mondiale casalingo di Roma, che proseguirà con l’Elite16 in programma nel prossimo fine settimana a Ostrava, prosegue.

Peccato perché nella finale che valeva il terzo posto Rossi/Carambula sono usciti sconfitti per 2 set a 1 dalla coppia tedesca di nuova formazione Wickler/Ehlers. Gli azzurri hanno ceduto nettamente (21-12) il primo set, mentr einvece hanno portato a casa il secondo vincendolo con merito per 21-17.

Nulla da fare purtroppo al tie-breack dove i tedeschi si sono imposti 15-12.

A salire sul primo gradino del podio invece, gli svedesi Ahman/Hellvig che hanno ottenuto il primo successo di prestigio nel World Tour battendo in finale in rimonta 2-1 (19-21, 21-18, 15-12) gli australiani McHugh/Burnett. Per gli scandinavi si tratta del secondo successo nel circuito mondiale dopo quello di Montpellier nel 2020.

OMNISPORT