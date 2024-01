Beckenbauer, ecco dove è stato sepolto, la rivelazione dell’amico: si sentiva tradito

I funerali del Kaiser si sono svolti in forma privata a Monaco, l'ex difensore riposerà accanto alla tomba di suo figlio Stephan, morto nel 2015

13-01-2024 10:19

Si sono tenuti ieri, in forma strettamente privata, i funerali di Franz Beckenbauer, la leggenda del calcio tedesco scomparsa domenica scorsa all’età di 78 anni. La cerimonia si è svolta a Monaco presso il cimitero Perlacher Forst, a due chilometri dalla strada dove Beckenbauer è cresciuto. Il “Kaiser” è stato sepolto in un terreno di famiglia, accanto alla tomba di suo figlio Stephan, morto nel 2015 all’età di 46 anni. Un piccolo gruppo di familiari ha accompagnato la bara, ricoperta di fiori, al cimitero.

Beckenbauer ha passato a Salisburgo i suoi ultimi giorni

L’icona del calcio tedesco ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita a Salisburgo, città dell’Austria vicino alla Baviera. Con la sua salute peggiorata, aveva ridotto gradualmente le sue apparizioni pubbliche. Il 19 gennaio l’idolo riceverà un omaggio postumo all’Allianz Arena, la casa del Bayern che lui stesso ha contribuito a costruire all’inizio degli anni 2000. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che sarà presente alla cerimonia.

L’omaggio del Bayern alla carriera del Kaiser

Ieri intanto il primo tributo a Beckenbauer è arrivato dalla sua ex squadra, il Bayern, che ha battuto per 3-0 l’Hoffenheim alla ripresa della Bundesliga dopo le festività natalizie. In onore del loro simbolo, allenatore e presidente di lunga data, i giocatori si sono scaldati con le magliette con il numero 5 sulle spalle mentre all’esterno l’Allianz Arena si presentava illuminata di rosso con la scritta in bianco “Grazie Franz“. Anche l’omaggio del resto del mondo del calcio è stato unico per Franz Beckenbauer.

Ex dirigente Bauern rivela l’amarezza del Kaiser

Gli ultimi mesi del campione ai Mondiali del 1974 da giocatore e nel 1990 da allenatore non sono comunque stati dei più tranquilli, poiché ai problemi di salute si era aggiunto lo scandalo scatenato da presunte irregolarità nel suo lavoro per ottenere la sede dei Mondiali per la Germania 2006. Helmut Markwort, ex dirigente del Bayern Monaco e molto vicino all’ex giocatore tedesco, ha rivelato il grande dolore che Beckenbauer ha provato prima di morire: “sofferenza fisica e dolore mentale” che hanno contribuito alla sua morte, come ha assicurato a Focus.

“La morte di suo figlio è stata fatale. E i giornali, che prima lo avevano promosso, poi lo hanno sminuito. I media lo hanno tradito. Alla fine si è sentito solo e non ha voluto più sapere niente di nessuno: lo ha ferito profondamente essere accusato di corruzione, infedeltà e complotti sporchi”.

“Se si crede alla psicosomatica, al collegamento tra sofferenza fisica e dolore mentale, si può supporre che ciò che è accaduto a suo figlio e la persecuzione pubblica lo abbiano fatto ammalare. Alla fine stava davvero male e questo è stato terribile per lui. Inoltre non voleva più mostrare in pubblico il suo aspetto logoro».

Riguardo agli ultimi giorni l’ex dirigente ha anche rivelato che “aveva problemi a parlare, aveva problemi a vedere e non poteva e non voleva più vedere i suoi amici. “Era diventato un vecchio solitario”.