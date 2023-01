Becker conta i giorni: “Nadal? Roland Garros e poi si ritirerà”

25-01-2023 15:49

Boris Becker è convinto che siano gli ultimi mesi con la racchetta in mano per Rafael Nadal, ora infortunato: “Non credo che Rafa giocherà fino ai 40 anni. La sconfitta contro McDonald è il primo passo verso il ritiro: un infortunio come questo richiede tempo per riprendersi e lui è già in là con gli anni. Oltretutto, i suoi infortuni diventano sempre più frequenti: ha i giorni contati”. Il tedesco dice: “Può vincere ancora lui il Roland Garros, è il favorito secondo me, ma non lo rivedremo in Australia come tennista”.