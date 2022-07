20-07-2022 08:57

Da oggi, l’Inter archivia ufficialmente anche l’obiettivo Bremer. E’ il secondo grande colpo fallito da Marotta, che solo pochi giorni fa aveva visto sfumare l’assalto a Dybala. Il mancato arrivo del difensore brasiliano dal Torino, però, potrebbe aprire un nuovo – inaspettato – scenario per il club nerazzurro, che ora accarezza l’idea di togliere dal mercato Milan Skriniar, fino a ieri inserito nella lista dei sicuri partenti per ragioni di bilancio. Un’ipotesi, quella di trattenere lo slovacco a Milano, piuttosto gradita ai tifosi interisti.

Bremer alla Juve, Inter beffata

Skriniar, obiettivo principe del Paris Saint Germain in questa sessione di mercato. Il repentino Da settimane il nome di Gleison Bremer veniva accostato con insistenza all’Inter, intenzionata a farne il nuovo pilastro della difesa nerazzurra in caso di cessione di, obiettivo principe del Paris Saint Germain in questa sessione di mercato. Il repentino inserimento della Juventus ha però scardinato la trattativa imbastita con pazienza dalla dirigenza nerazzurra col club di Urbano Cairo. Forti dei quasi 80 milioni di euro incassati dalla cessione al Bayern Monaco di De Ligt, i bianconeri hanno infatti cotto e mangiato in un baleno l’operazione col Torino , portando il centrale sudamericano alla corte di Allegri per circa 47 milioni.

L’Inter blinda Skriniar

Cosa farà ora l’Inter? Secondo la Gazzetta dello sport, la contromossa dei nerazzurri comporterà una radicale manovra a U sul mercato. Perso Bremer, la “Beneamata” avrebbe infatti deciso di ripensare radicalmente il destino di Skriniar. Lo slovacco verrà tolto dal mercato e saranno avviati col suo agente i contatti per un rinnovo da top player da mettere nero su bianco in autunno. Un piano che potrebbe saltare solo in caso di un’offerta monstre dal PSG – dai 70 milioni a salire – che al momento non sembra nei piani del club parigino.

Skriniar o Bremer? Gli interisti non hanno dubbi

Leggendo le reazioni sui social del popolo interista, s’intuisce che aver perso Bremer per tenere Skriniar sarebbe un deal gradito alla maggior parte dei tifosi. “Se la beffa è che rimane Skriniar, bella sta beffa” osserva Giorgio. “Meglio cosi… fidatevi! Skriniar è più forte“ afferma soddisfatto Giuseppe. “La conferma di Skriniar sarebbe il colpo di mercato dell’Inter…con tutto il rispetto per Bremer e Milenkovic ma Skriniar é un altro livello” si sbilancia Matteo. Tutti d’accordo? Non proprio. Qualche interista che avanza dubbi sulla strategia di Zhang c’è. Roberto, ad esempio, non si fida: “Tra 1-2 settimane sarà venduto”. Mentre Filippo osserva timoroso: “Certo, ma comunque il segno + andrà ottenuto con qualche altra cessione dolorosa”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE