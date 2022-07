Mercato Inter, Bremer è saltato: i nuovi obiettivi per la difesa

19-07-2022 23:06

Dopo Paulo Dybala alla Roma, per l’Inter è sfumato un altro obiettivo importante di mercato con il trasferimento di Gleison Bremer alla Juventus. Ma i nerazzurri almeno un difensore lo dovranno prendere per forza.

Inter a caccia di un difensore: il nome noto da tempo

Era un colpo promesso, forse già sicuro. Ma alla fine Bremer non è andato all’Inter. La Juventus ha offerto di più al Torino e il brasiliano vestirà ora la maglia bianconera. I nerazzurri sono rimasti scottati, ma devono subito pensare a delle alternative per rinforzare il proprio pacchetto difensivo.

Un nome che si fa da parecchio tempo è di certo quello di Nikola Milenkovic: il difensore serbo che ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina piace e dovrebbero servire non meno di 15 milioni, ma non viene considerato adatto del tutto alla difesa a tre e anche qui potrebbe esserci un nuovo sgarbo della Juventus.

L’Inter cerca alternative per la difesa: le nuove idee

Spuntano però anche altri nomi che possano diventare nuovi difensori dell’Inter. In lizza ci sarebbe di certo Manuel Akanji, difensore svizzero in forza al Borussia Dortmund, anche lui in scadenza nel 2023, per cui servirebbero almeno 25 milioni. Ai nerazzurri piace pure il sudcoreano Kim-Min Jae del Fenerbahce, che sembra però diretto al Napoli.

Poi ci sono gli ultimi nomi venuti fuori. Uno è quello di Francesco Acerbi, ormai entrato in rotta di collisione con l’ambiente Lazio. L’altro è Mehdi Demiral, per cui con l’Atalanta si potrebbe ora fare una specie di scambio fra lui e Andrea Pinamonti.

Il punto della situazione fra Skriniar e l’Inter

La partenza di Milan Skriniar non c’è ancora stata e forse a questo punto non avverrà. L’atteso rilancio del PSG non è arrivato e l’Inter potrebbe aver deciso in maniera definitiva di non farlo partire. Come riportato anche da Sky, con il mancato arrivo di Bremer il club nerazzurro ha bloccato per il momento la sua cessione, a meno di un’offerta monstre.

L’obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi resta così quello di prendere comunque un difensore per riempire il buco lasciato dalla partenza di Andrea Ranocchia. Certo è che Skriniar è in scadenza nel 2023, quindi per restare in nerazzurro servirebbe presto un rinnovo.