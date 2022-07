Serie A, Inter: pronta l'alternativa a Bremer

19-07-2022 17:29

L’Inter deve fare i conti con la presunta perdita di Gleison Bremer, che stando alle ultime notizie viaggerebbe ormai verso la Juventus, col Torino che avrebbe accettato l’ultima offerta bianconera di 47 milioni di euro totali, bonus compresi.

Il problema dei nerazzurri è che rimane la necessità di fare cassa (con uno tra Skrinar e Bastoni, più probabile lo slovacco in trattativa col PSG) e contemporaneamente quella di acquistare qualche difensore.

Come scrive Tuttosport, in caso di vero addio a Bremer l’Inter potrebbe virare su Francesco Acerbi, difensore della Lazio in uscita dalla Capitale, data ormai l’impossibile convivenza con la tifoseria dopo i fatti della scorsa stagione.

