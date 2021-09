Beffa Noble: entra e fallisce un rigore. Manchester United salvo

Finale amarissimo per il West Ham al London Stadium di Londra. Gli ‘Hammers’ sono stati sconfitti in casa dal Manchester United per 2-1 ma quanto successo nei secondi finali di gara ha il forte sapore di beffa per la truppa guidata da David Moyes.

Allo scoccare del quarto minuto di recupero, i padroni di casa hanno potuto usufruire di un calcio di rigore ‘provocato’ dal fallo di mano di Shaw in area.

Dopo il check del VAR, il direttore di gara ha decretato il penalty in favore del West Ham e, a quel punto, Moyes ha giocato la carta Mark Noble, capitano nonché specialista dagli undici metri.

Il numero 16, dunque, ha fatto il suo ingresso sul rettangolo di gioco esclusivamente per presentarsi sul dischetto e calciare il pallone che avrebbe permesso ai suoi di acciuffare il pari contro Cristiano Ronaldo e compagni.

Avrebbe, appunto. Perché a sventare i piani del centrocampista britannico, però, ci hanno pensato i riflessi di David de Gea che ha intuito la conclusione del classe 1987 respingendola e gelando il pubblico di fede Hammers.

Una beffa atroce per i londinesi, pericolo scampato e tre punti in tasca per Ole Gunnar Solskjaer.

