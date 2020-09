Beffa per il curling femminile italiano

La World Curling Federation, a causa di questioni legate all’evolversi della pandemia di Covid 19, ha deciso la cancellazione di alcuni degli eventi in calendario nella stagione 2020-21.

Annullati i Campionati Europei in programma dal 21 al 28 novembre a Lillehammer, in Norvegia, con le Nazionali azzurre dunque non impegnate in quello che sarebbe stato il grande ed atteso appuntamento di questa prima parte di stagione. Beffato il curling azzurro femminile: la WCF ha infatti stabilito che, stante la cancellazione dei precedenti eventi di qualificazione, a determinare la partecipazione ai prossimi Mondiali, quelli del 2021, saranno i risultati ottenuti nei tornei di qualificazione disputati nel 2019 integrati dalle attuali posizioni del World Ranking.

OMNISPORT | 02-09-2020 14:37