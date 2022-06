Belgio, il tecnico Martinez spiega i problemi di Lukaku al Chelsea

11-06-2022 17:08

Secondo il manager del Belgio Roberto Martinez, Romelu Lukaku vuole sentirsi importante per godersi il calcio, mentre continua il suo duro periodo al Chelsea.

Lukaku è tornato a Stamford Bridge dopo aver vinto la Serie A con l’Inter la scorsa stagione, segnando 24 volte sotto la guida di Antonio Conte.

Ma il belga ha faticato dal suo ritorno al Chelsea, riuscendo a segnare 15 gol in tutte le competizioni con la squadra di Thomas Tuchel in una stagione funestata da infortuni e polemiche.

In un’intervista rilasciata alla televisione italiana, Lukaku ha parlato del suo desiderio di tornare a rappresentare l’Inter e della delusione per il suo ruolo nella squadra di Tuchel.

Lukaku si è poi scusato per le sue dichiarazioni e ha assicurato il suo impegno con il Chelsea, anche se rimangono ancora dubbi sul suo futuro.

Secondo le indiscrezioni, Tuchel vorrebbe portare Lautaro Martinez dell’Inter a fare coppia con Lukaku per ricreare la coppia che ha portato i nerazzurri allo scudetto sotto Conte.

In alternativa, il Chelsea starebbe valutando un’operazione di scambio per riportare Lukaku all‘Inter in cambio di Martinez e Alessandro Bastoni. Quasi fantamercato, ma si sta parlando.

Martinez, che ha lavorato con Lukaku all’Everton e ora nel calcio internazionale, ritiene che il 29enne abbia semplicemente bisogno di sentirsi valorizzato per prosperare ovunque giochi.