Belgio: Saint-Gilloise capolista in Pro League

10-11-2021 14:13

Quando si pensa ai club di tradizione del campionato belga, il primo nome che viene in mente non è certo quello del Saint-Gilloise .

Nonostante questo la cenerentola della Pro League 2021/2022 sembra essere proprio la squadra allenata dall’italo-belga Felice Mazzù , che ha riportato nella prima divisione la squadra quarantanove anni dopo la sua ultima partecipazione.

Con 31 punti in classifica, la neopromossa guida il campionato belga con quattro punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici Antwerp e Bruges e addirittura ben dieci più dell’Anderlecht.

C’è stato però un tempo in cui il Saint-Gilloise era tra le squadre migliori del Belgio. Certo, bisogna tornare a inizio Novecento per trovare l’ultimo successo in Pro League, ma nel palmares della rappresentativa di Saint-Gilles ci sono ben 11 campionati e due coppe nazionali .

Il Saint-Gilloise ha anche sfiorato il successo europeo, arrivando in semifinale della Coppa delle Fiere 1958 . In quell’edizione della manifestazione antesignana dell’Europa League, i belgi eliminarono la Roma ai quarti di finale per poi arrendersi in semifinale al Birmingham.

I giallorossi si vendicarono nell’edizione 1960/1961 (poi vinta proprio dalla Roma), buttando fuori il Saint-Gilloise nel primo turno di Coppa con un sonoro 4-0 rifilato nella capitale dopo lo 0-0 esterno della gara d’andata.

OMNISPORT